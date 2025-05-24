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Tonlarca bozulmuş at eti ele geçirildi! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tonlarca bozulmuş at eti ele geçirildi! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirildi. 2 kişi hakkında işlem başlatılırken ete ise el konuldu.

Jandarma ekiplerince elde edilen istihbarat sonrası, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Tonlarca bozulmuş at eti ele geçirildi! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi - 1. Resim

3 TON ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon esnasında depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et ele geçirildi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen 3 ton etten numune alınarak etlerin imha edilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi.

Tonlarca bozulmuş at eti ele geçirildi! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi - 2. Resim

Öte yandan, şüpheli N.S. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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