Tonlarca bozulmuş at eti ele geçirildi! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Adana'da tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirildi. 2 kişi hakkında işlem başlatılırken ete ise el konuldu.
Jandarma ekiplerince elde edilen istihbarat sonrası, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
3 TON ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon esnasında depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et ele geçirildi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen 3 ton etten numune alınarak etlerin imha edilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan, şüpheli N.S. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar