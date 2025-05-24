Tonlarca bozulmuş at eti ele geçirildi! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Mayıs 2025 15:49 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 15:57 - Güncelleme:

Adana'da tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirildi. 2 kişi hakkında işlem başlatılırken ete ise el konuldu.

Jandarma ekiplerince elde edilen istihbarat sonrası, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. İlgili Haber Uzun süredir ortalarda yoktu! Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı 3 TON ELE GEÇİRİLDİ Operasyon esnasında depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et ele geçirildi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen 3 ton etten numune alınarak etlerin imha edilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, şüpheli N.S. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar