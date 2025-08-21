Torbacıların kabusu olan muhtar, mahallede uyuşturucuyu bitirdi: Şimdi ölüyü de diriyi de kontrol altında tutuyoruz

Uyuşturucuyla mücadelede bütün Türkiye'ye örnek olacak bir uygulama Antalya'dan geldi.

Antalya'da ismi uyuşturucu kullanımı ve satışı ile anılan Yeşildere Mahallesi, namıdiğer Zeytinköy mahalle muhtarı Kemal Genbeş'in mücadelesiyle kontrol altına alındı.

Muhtar Genbeş, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede aldığı tedbirler ve yaptığı sıkı denetimler sonucu madde kullanan şahısların son dönemlerde uyuşturucu kullanımı için mahalle mezarlığına yöneldiğini fark etti.

KABİR ZİYARETİ YAPIYOR SÜSÜ İLE UYUŞTURUCU SATIŞI

Madde bağımlılarının mezarlığı tercih etmesinden mahalle sakinleri kadar kendisi de rahatsız olan muhtar, bu sorunun önüne geçebilmek için teknolojik bir çözüm üretti.

Mezarlığa hareketli, gece görüş, yüz tanıma ve hareket sensörlü kameranın yanı sıra sesli uyarı sistemi kurduran muhtar kendi ifadesiyle "uyuşturucu ile mücadelede ölüyü de diriyi de" koruyor.

Mezarlığı 7 gün 24 saat güvenlik kamerasıyla takip eden muhtar Genbeş, buranın bir zamanlar torbacı ve madde bağımlılarının uğrak noktası olduğunu söylüyor.

"BURASI MADDE BAĞIMLILARININ TORBACILARIN UĞRAK NOKTASIYDI"

Kabir ziyareti yapıyor süsü ile uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığını ifade ediyor.

Muhtar kamera sistemi sayesinde şüpheli durumlarda alarm sistemini aktifleştiriyor. Sesi duyan şüpheliler bölgeden uzaklaşırken muhtar, görüntüleri polise teslim ediyor.

Zentinköy muhtarı Genbeş bu durumu şöyle anlatıyor:

"Bu gördüğünüz alanın tamamında bir zamanlar yüzde 80-90 oranında uyuşturucu kullanımı vardı. Burası madde bağımlılarının torbacıların uğrak noktasıydı. Emniyet birimleri mahalle içerisinde ne kadar önlem alırsa alsın mezarlıkta istediklerini yapıyorlardı. Bizde buna önlem almak amacıyla kamera sistemi kurduk. 24 saat gece-gündüz burada çekim yapıyor" dedi.

"UYUŞTURUCU BİTME NOKTASINA GELDİ"

Sistemin kurulmasının ardından madde bağımlıları ve torbacıların mezarlığı kullanamadığının altını çizen Genbeş, "Zaten emniyetimiz 24 saat burada, bir sorun oldu mu kamera kayıtlarından şüpheliyi hemen yakalıyorlar. Ayrıca alarm sistemi var, ben gece saat kaç olursa olsun telefondan şüpheli birisini gördüğümde alarma basıyorum. Buraya gelen madde bağımlıları da bundan korkup kaçıyor. Artık madde bağımlıları ve torbacılar burayı kullanamıyorlar. Zeytinköy'ün iç kısımlarında şu anda uyuşturucu kullanımı ve satışı bitme noktasında. Ben buradan valimiz ve emniyet müdürümüz başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim. Son 1 yıldır çok ciddi çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki yıllarda bu bölgede uyuşturucunun sıfırlanacağına eminim" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜYÜ DE, DİRİYİ DE KORUYORUZ"

Mahallesinin geçmiş yıllara oranla daha güvenli bir hale geldiğini söyleyen Kemal Genbeş sözlerini şöyle tamamlıyor: