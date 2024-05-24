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Trafik ışıklarında bekliyordu! Ne olduğunu anlamadı: 1'i ağır 2 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik ışıklarında bekliyordu! Ne olduğunu anlamadı: 1&#039;i ağır 2 yaralı
Trafik Kazası, Adıyaman, Yaralılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarparak altına girdi. Kaza sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen Mehmet Önay idaresindeki 63 ADH 630 plakalı tıra Halil Alkayış idaresindeki 59 AES 688 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmı tırın altına girdi.

Trafik ışıklarında bekliyordu! Ne olduğunu anlamadı: 1'i ağır 2 yaralı - 1. Resim

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Halil Alkayış ile kamyonette bulunan 3 yaşlarındaki Veysel Alkayış yaralandı. Yaralılar vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik ışıklarında bekliyordu! Ne olduğunu anlamadı: 1'i ağır 2 yaralı - 2. Resim

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halil Alkayış’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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