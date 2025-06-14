Travers fabrikasında soygun! Çaldıklarını satıp köşeyi dönmüşler

Afyonkarahisar'da TCDD'ye ait travers fabrikası soyuldu. Fabrikadan 250 bin TL'lik bakır tel ile elektrik malzemeleri çalarak satan 5 kişi tutuklandı.

TCDD’ye ait travers fabrikasından 250 bin TL değerinde kablo, bakır tel, elektrik malzemesi ve elektrikli alet hırsızlığı yapıldığı ihbar yüz üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Farklı adreslere baskın düzenleyen ekipler hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda matkap ile beton kırıcı aletler de ele geçirildi.

ÇALDIKLARI NE VARSA SATMIŞLAR

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahısların çaldıkları bakır kabloları sattıkları öğrenildi.