TSK'dan atılanlar da çağrılabilecek! Seferberlik yetkisi artık Erdoğan’da

Bakanlar Kurulunda bulunan seferberlik ve savaş hâli ilan etme yetkisi artık Cumhurbaşkanı’nda…

HABER MERKEZİ ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 1990 tarihli “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü” yürürlükten kaldırıIdı. Yeni yönetmeliğe göre, Cumhurbaşkanı; “savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi” ve “ayaklanma olması veya vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli veya eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması durumunda” genel veya kısmi seferberlik ilanı kararı verecek.

TSK'DAN ATILANLAR DA ÇAĞRILABİLECEK

Seferberlik ilanı kararı, aynı gün TBMM onayına sunulacak KHK ile TSK’dan atılanlar veya hapis cezası alanlar da “yedek personel” olabilecek.