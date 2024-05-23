Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TSK'dan atılanlar da çağrılabilecek! Seferberlik yetkisi artık Erdoğan’da

TSK'dan atılanlar da çağrılabilecek! Seferberlik yetkisi artık Erdoğan’da

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TSK&#039;dan atılanlar da çağrılabilecek! Seferberlik yetkisi artık Erdoğan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tsk, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulunda bulunan seferberlik ve savaş hâli ilan etme yetkisi artık Cumhurbaşkanı’nda…

HABER MERKEZİ ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 1990 tarihli “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü” yürürlükten kaldırıIdı. Yeni yönetmeliğe göre, Cumhurbaşkanı; “savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi” ve “ayaklanma olması veya vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli veya eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması durumunda” genel veya kısmi seferberlik ilanı kararı verecek.

TSK'DAN ATILANLAR DA ÇAĞRILABİLECEK

Seferberlik ilanı kararı, aynı gün TBMM onayına sunulacak KHK ile TSK’dan atılanlar veya hapis cezası alanlar da “yedek personel” olabilecek. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı: Devlet bu yükü niye çeksin?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı: Devlet bu yükü niye çeksin? - GündemDevlet bu yükü niye çeksin?TBMM için yeni adımlar devrede! Vekilime şebeke suyundan çay - GündemVekilime şebeke suyundan çayMEB’in açtığı okul, MEB kararıyla kapanıyor... Veliler tepkili: İTÜ lisesi kapanmasın, bu yanlıştan dönün - GündemVeliler ayaklandı: Bu yanlıştan dönünHaberi iktibas eden parasını ödeyecek! Gazete haberlerinin internette ücretsiz kullanımı sona ermeli - GündemMakas açıldı, yetkililer harekete geçti!Bir hafta kaçabildi... Polise silah çeken Bahar’ın katili öldü - GündemEski nişanlıyı vurmuştu, belasını buldu!Daltonların Kızıl Baronu kıskıvrak! Roma ve Milano’da yüzlerce polisle şafak baskını  - GündemDaltonların Kızıl Baronu kıskıvrak!
Sonraki Haber Yükleniyor...