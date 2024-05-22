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Haberler > Haberler > Seferberlik ilan etme yetkisi parlamenter sistemde olan bakanlar kurulundan alınarak Cumhurbaşkanı'na verildi

Seferberlik ilan etme yetkisi parlamenter sistemde olan bakanlar kurulundan alınarak Cumhurbaşkanı'na verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Seferberlik ilan etme yetkisi parlamenter sistemde olan bakanlar kurulundan alınarak Cumhurbaşkanı&#039;na verildi
Seferberlik, Resmi Gazete, Ömer Çelik, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından vatandaşlar seferberlik mi ilan edildi sorusunu araştırmaya başladı. Yeni yönetmenliğin ardından gündeme gelmesiyle beraber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu.

Gece yayınlanan Resmi Gazete kararının ardından seferberlik ilan edilip edilmediği merak konusu oldu. Kararla beraber vatandaşlar nelerin değiştiğini araştırırken Ömer Çelik konu ile ilişkin açıklama yaptı.

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 sayfalık kararın ardından "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırılırken "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği" yer aldı.

Gazete'de yayımlanan karar şöyle paylaşıldı:

“24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Seferberlik ilan etme yetkisi parlamenter sistemde olan bakanlar kurulundan alınarak Cumhurbaşkanı'na verildi - 1. Resim

Karar ile beraber seferberlik ilan etme yetkisi parlamenter sistemde olan bakanlar kurulundan alınarak Cumhurbaşkanı'na verildi. Yenilik sosyal medyada gündem olurken ne anlama geldiği merak edildi.

Seferberlik ilan etme yetkisi parlamenter sistemde olan bakanlar kurulundan alınarak Cumhurbaşkanı'na verildi - 2. Resim

Ak Parti MKYK toplantısının AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu sözlerle konuya açıklık getirdi:

"Tüzük kaldırılıp yönetmeliğe çevrilince gündem oldu. Bu da olağan bir gündem. Seferberlik tüzüğü 1990 yılında hayata geçmişti. Bizim 2011 yılından itibaren değişen savaş koşulları ve teknolojileri etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada stratejik olan şudur. Savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi esastır"

 
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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