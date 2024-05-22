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Seferberlik artık Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seferberlik artık Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile değişen Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar tarafından Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir ve neler değiştiği merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir...

22 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldı.

Vatandaşlar yönetmeliğin ne anlama geldiğini ve nelerin değiştiğini araştırıyor.

1990 yılında yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nde seferberlik ve savaş ilanı kararı Bakanlar Kurulu tarafından alınıyordu.

Artık bu karar Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre artık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınabilecek.

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin amacını açıklayan ilk madde ise şöyle:

"Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarının barış halinden seferberlik ve savaş haline süratle ve etkin bir şekilde geçirmek suretiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş hükümlerinin uygulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri belirlemektir."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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