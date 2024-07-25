Turizm ve ticaretin kalbi karanlığa gömüldü

İstanbul'da turizmin en önemli bölgeleri arasında yer alan tarihi yarımadanın birçok noktasında dört gündür olmayan elektrik nedeniyle esnaf zor günler geçiriyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Ticaret ve turizmin kalbi Sultanahmet, Beyazıt, Laleli ve Kapalıçarşı’da dört gündür elektrik yok. Özellikle gıda işletmeleri, kuyum sektörü, altın tezgâhları ve döviz büroları zor günler geçiriyor. Bazı dükkânların kepenk kapattığı da görülüyor.

Elektriklerin ne zaman geleceği ile ilgili henüz net bir bilgi yok. BEDAŞ, teknik bir problem olduğunu ve en kısa sürede çözüleceğini ifade ediyor.

"BU ŞEKİLDE ALIM SATIM YAPAMIYORUZ"

Kuyumcu Ramazan Köseoğlu “Üretici tezgâhları durmuş durumda. Güvenlik yok. Kameralarımız çalışmıyor. Bu şekilde alım satım yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Restoran sahibi Ayaz Sercan Tekin ise “Dolaptaki ürünlerin çoğu bozuldu. Jeneratör kiralamak da çok maliyetli. Zararımız çok” dedi.