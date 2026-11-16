Türkiye'nin eğitim, kültür, din ve televizyon yapımları üzerinden uluslararası etkisini artırdığını ifade eden Rum basını, "Türk dizileri yalnızca eğlence amacı taşımıyor aynı zamanda tarihi de yeniden şekillendiriyor" diye yazdı.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basını, Türkiye'nin televizyon dizileri aracılığıyla uluslararası alanda artan kültürel etkisini gündemine taşıdı.

Rum gazetesi Phileleftheros'un, Avrupa Komisyonu'nun 2026 Türkiye Raporu'na dayandırdığı haberinde, Türk dizilerini Türkiye'nin kültürel ve siyasi etkisini yaymak amacıyla kullandığı araçlar arasında göstererek propaganda suçlamasında bulundu.

Türk dizileri tarihi yeniden yazıyor! Rum basını dünyada fırtına gibi esen yapımları hedef aldı

DÜNYANIN HER YERİNDE

Haberde, Türkiye'nin eğitim, kültür, din ve televizyon yapımları üzerinden uluslararası etkisini artırdığı ileri sürüldü. Gazete, Türkiye'nin özellikle Afrika, Asya, Güney Amerika ve Avrupa'daki kültürel faaliyetlerine dikkat çekerek, Türk televizyon dizilerinin milyonlarca izleyiciye ulaşmasını Türkiye'nin dış politikadaki kültürel etki araçlarından biri olarak değerlendirdi.

Türk dizileri tarihi yeniden yazıyor! Rum basını dünyada fırtına gibi esen yapımları hedef aldı

KÜLTÜREL ETKİYİ ARTIRIYOR

Haberde, Türk televizyon yapımlarının tarihî olayları Türkiye'nin bakış açısıyla anlattığı öne sürülerek, özellikle tarihî diziler hedef alındı. Türk dizilerinin uluslararası izleyici kitlesine ulaşmasının Türkiye'nin kültürel etkisini artırdığı belirtilirken, yapımların yalnızca eğlence amacı taşımadığı, aynı zamanda Türkiye'nin kendi tarih anlatısını dünyaya ulaştırdığı savunuldu.

Türk dizileri tarihi yeniden yazıyor! Rum basını dünyada fırtına gibi esen yapımları hedef aldı

DİRİLİŞ ERTUĞRUL HEDEFTE

Rum gazetesinin haberinde, Türkiye'nin uluslararası alanda büyük ilgi gören tarihî yapımlarından Diriliş Ertuğrul dizisine de yer verildi. Dizinin Pakistan'da geniş izleyici kitlesine ulaştığı belirtilerek, bu ülkede 130 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği aktarıldı. Haberde, Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'daki başarısı Türkiye'nin Müslüman ülkelerdeki kültürel etkisinin örneklerinden biri olarak gösterildi.

DİRİLİŞ ERTUGRULI RUMLARI ÇILDIRTIYOR

Türk dizileri içerisinde dünyada en çok tanınan Diriliş Ertuğrul dizisi Rumların da hedefi hâline geldi. Rum basını "Diriliş Ertuğrul, Türkiye'nin | Müslüman ülkeler üzerindeki etkisinin daha da artmasına yol açtı" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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