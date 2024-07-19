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Türk gemileri Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı için hareket edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk gemileri Kıbrıs Barış Harekatı&#039;nın 50. yılı için hareket edecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, her zaman yanında olduğu Kıbrıs'ı unutmuyor. TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı için yarın 50 gemiyle gerçekleştirilecek geçit töreni düzenleyecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı için yarın 50 gemiyle gerçekleştirilecek geçit törenine tüm Kıbrıslıların davet edildiğini bildirdi.

Türk gemileri Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı için hareket edecek - 1. Resim

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim" dizeleriyle yapılan paylaşımda, "Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılında, Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türk gemileri Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı için hareket edecek - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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