Türkiye Gazetesi, İsrail’in işgali altındaki Kuneytra’ya girdi: Suriye’nin güneyi yeni Filistin oluyor

Gazze katliamına katılan askerî birlikleri ve 3 bine yakın siyonist yerleşimciyi Golan’a getiren İsrail, Filistin’de yaptıklarını şimdi de Suriye’de yapmaya hazırlanıyor...

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyindeki işgali sürüyor. Kuneytra şehrine dayanan Siyonist işgalcilerin kent kırsalında kaçırıp hapse attığı işgal mağdurları ve çocukları kaçırılan aileler gazetemize konuştu.

Kuneytra kırsalındaki Hamidiye Çiftliği’ndeki evi basılan ve 65 gün Siyonist zindanlarda tutulan Muhammed Mahmud Seyid (43) ve kardeşi Ali Seyid (28) yaşadıklarını “kâbus” olarak nitelendirdi. Kuneytra-Dera-Şam kırsallarında durumun Batı Şeria’dan farksız hâle geldiğini anlatan Muhammed Mahmud Seyid “Yüzlerce ev ve araziyi yaktılar. Şu ana dek 250 vatandaşımız kaçırıldı. En az 22 kilometre Suriye içlerine girdiler ve topraklarımıza yönelik 1300’e yakın saldırı gerçekleştirdiler” dedi.

16 yaşındaki oğlu kaçırılan Hasan Sadettin Ahmed ise “Gazze’nin katilleri Suriye’ye taşındı” diyerek İsrail’in büyük bir katliam hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Sadettin Ahmet ayrıca 3 bin civarında Siyonist yerleşimcinin Golan’a getirildiğini ve Şam-Dera-Kuneytra kırsalındaki köylere yerleştirilmek için bekletildiğini aktardı.

GAZZE’NİN KATİLLERİ BURADA

Şu ana dek Siyonist saldırılara 40 şehit verdiklerini kaydeden Kuneytralı Hasan Sadeettin Ahmet, 2024 yılında devrimin hemen ertesinde oğlu Saddam Hasan Ahmed’i İsrail askerlerinin kaçırdığını söyledi. İç savaşta 5 kardeşi ve iki çocuğunu kaybettiğini kaydeden Ahmed “Sabah saatlerinde oğlum inek gütmek için evden çıktı. Arazide gelip çocuğu zorla askerî araca bindirip götürdüler. Arsamızı da sanki içinden domuz sürüsü geçmiş hâle getirip gittiler. O günden bu yana oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Kaçırma olaylarına paralel İsrail’in askerî hareketliliği de olağanüstü arttı. Gazze katliamına katılan askerî birlik Golan’a getirildi. Kuneytra-Dera-Şam üçgeninde büyük bir saldırı hazırlığı yapıyorlar. Mevcut durumda 100 kilometre uzunlukta açmak istedikleri Sofa 53 Yolu ile zaten Kuneytra kırsalı fiilî olarak bölündü. Yol 4 metre genişliğinde ancak yolun Kuneytra tarafına 5 metre derinliğinde çukurlar eştiler. Bir tür yeni harita çizildi.

Ecref, Hamidiye, El Hanut, Cebata el-Haşab, El Hamriyye, Cemle, Abidin, Ebu Madara, Rezzaniye Çiftliği, Ternace, Batna, Ummul Azam, Hader gibi onlarca köye girdiler. Dera-Şam ve Kuneytra kırsalında 70’ten fazla köy ve mezrada hayatı tıpkı Batı Şeria’da olduğu gibi felç ettiler. Gazze’den gelen katil rejim askerleri yanında 3 bin kadar Siyonist yerleşimci de Golan’a taşındı. Şartlar uygun olduğunda Kuneytra-Dera ve Şam kırsalındaki köylere yerleştirilecekler” dedi.

Türkiye Gazetesi, İsrail’in işgali altındaki Kuneytra’ya girdi: Suriye’nin güneyi yeni Filistin oluyor

İNSANLIK DIŞI İŞKENCELER

Hamidiye Çiftliği’ndeki evinden üç ay önce zorla alıkonan Muhammed Mahmud Seyid, İsrail askerlerinin kardeşi ve kendisini Negev Sahra Hapishanesi’ne götürdüğünü belirtti. Mahmud Seyid “Bu 65 günlük dönemde sayısız kez insanlık dışı muameleye maruz kaldık. Orada Gazze ve Batı Şeria’dan getirilen başka tutuklular da vardı. Beni ve kardeşimi Hizbullah’a destek vermek ve İsrail aleyhine faaliyet yürütmekle suçladılar. Evimi yağmalayıp tarlalarıma büyük zarar verdiler. Oraya vardığımız andan itibaren ise üzerimize köpek salmak dahil her tür fizikî, psikolojik işkence metotlarını üzerimizde uyguladılar. Suriyeli ve Müslüman olduğumuz için sürekli aşağılandık. Buraya getirdikleri askerler dağlara kurduğu keskin nişancı sistemleri ve tank, SİHA mermileriyle hemen her gün sivillere ateş ediyor. Sofa 53 Yolu boyunca kazdıkları hendek yeni İsrail sınırları oldu. Amaçları Şeyh Cebel’den Suveyda’ya 100 kilometre uzunluğunda bir hat açmak. Koridora da ‘Hat el Asfar’ ismini verdiler. Kardeşimle birlikte bize 65 gün kâbus yaşattılar. Şimdi tekrar köyümüze döndük. Hiçbir biçimde köyümüzü, topraklarımızı terk etmeyi düşünmüyoruz” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Mekke İttifakı Anlaşması TBMM'de! İşte 16 madde ve detayları

EVLATLARINI KAÇIRDILAR

Kuneytra’ya bağlı El Haşab’da iki oğlu kaçırılan Ümmü Muhammed, eşini Esad’ın Sednaya Hapishanesi’nde kaybetmiş. Ümmü Muhammed “14 yaşındaki ikizlerim Muhammed ve Hasan dedelerinin yanında arazi işleriyle ilgilenirken gece yarısı baskınında yataklarından alınıp götürüldü. Hatta 12 yaşında engelli oğlumu da aldılar ama canım pahasına engel oldum. Evim tam Cebel İsrail’e (İsrail sınırı) karşı konumda. Hemen her gün saatlerce o sınıra bakıp çocuklarımın geleceği anı hayal ediyorum. Benimle birlikte 3 yaşındaki en küçük oğlum Kasım da sürekli abisine olan özlemini dile getiriyor. Bize çok acımasız davrandılar. Evi mahvettiler. Hatta yakmaya çalıştılar. Şimdi Filistin’deki Müslümanların hâlini çok daha iyi anlıyorum. Defalarca Şam’a gittim yalvardım. BM temsilcileriyle görüştük. Kimse bir şey yapamıyor. Ben çocuklarımı istiyorum. Burada benim gibi 49 acılı anne var. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim için büyük fedakârlıklar yaptı. Biz biliyoruz ki şayet imkân olsa Erdoğan bu çocukları kurtarırdı. Gerçek anlamda çaresiz durumdayız. O çocuklara ne yapıyorlar bilmiyoruz. Şu an sadece elimizden dua etmek geliyor. Ancak bu zulüm bir gün mutlaka bitecek ümidiyle yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi, İsrail’in işgali altındaki Kuneytra’ya girdi: Suriye’nin güneyi yeni Filistin oluyor

İSRAİL ORDUSU HENDEK KAZIYOR

Kuneytra kırsalında kaçırılan Suriyelilerle görüşen muhabirimiz Yılmaz Bilgen Siyonist rejime ait tank, uçak, SİHA ve askerlerin cirit attığı Suriye’deki ateş hattına girdi. İsrail, Suriye’yi bölmek için Sofa 53 Yolu boyunca hendek kazıyor. Siyonistlerin hedefi bu bölgeyi yeni İsrail sınırı yapmak.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala