Türkiye kış ayından doğrudan yaza geçti, daha tehlikelisi geliyor!

Türkiye, ilkbaharda yazı yaşıyor. Ancak bu durum kuraklık riskini artırdığı için uzmanlar endişeli. Prof. Dr. Şermin Tağıl, veriler için “Sıcaklık rekorları yaşıyoruz. 2024, en sıcak yıl olan 2023’ü geçebilir” diyor.

Türkiye’de etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle ilkbahardan çok yaz mevsimini hatırlatan sıcaklıklar yaşanırken, yeni yılda sıcak rekorlarının devam etmesi bekleniyor. Antalya, Adana, Eskişehir, Muğla, İzmir, Aydın ve Manisa gibi birçok şehirde hava sıcaklığı 1 Nisan’da 30 dereceleri aşarak rekor seviyelere yaklaştı. Bakırçay Üniversitesinden Prof. Dr. Şermin Tağıl, son zamanlarda yaşanan hava şartlarının çok dikkat çekici olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"DAHA TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞABİLİR"

Haziran 2023’ten bu yana süren sıcaklık rekorlarına şahit oluyoruz. Korkutucu olan ise 2024’ün kaydedilen en sıcak yıl olan 2023’ü geçebileceğinin modellenmesi. Mart ayı da mevsim normallerinin üzerinde seyretti ve şu anda yaşadığımız günün sıcaklığı mayıs ayını göstermekte. Ülkemizin bazı bölgelerinde termometreler 30 santigrat dereceyi veya yakın dereceleri göstermekte. Ayrıca azalan yağış miktarı, artan kuraklık tehlikesini işaret ediyor. Bu durum daha tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Neredeyse bütün Türkiye’de ilkbahardan ziyade yaz mevsimini hatırlatan sıcaklıklar yaşanıyor, sıcaklık değerleri normalin 10-15 santigrat derece üzerinde seyretmekte. Hava tahminlerine göre nisan ayının ilk yarısında da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyleyebiliriz.

"SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mevsimlik tahminlerine göre 2024 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında sıcaklıklar Türkiye’nin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.