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Haberler > Gündem > Havalar ısındı, kabus geri döndü! Korkmadan ölüme atladılar

Havalar ısındı, kabus geri döndü! Korkmadan ölüme atladılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte çocukların sulama kanallarında tehlikeli serinliği başladı. Sulama kanalına giren bir gencin, "Korkunun ecele faydası yok" diyerek kanala atlaması pes dedirtti.

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı. Hal böyle olunca gençler sıcak hava dalgasından kurtulmak için sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Bazı gençlerin ise ‘Korkunun ecele faydası yok’ diyerek atlamaları pes dedirtti.

"KORKMUYORUM"

Sulama kanalına giren Muhammed El Süleyman (12), “Çok sıcak o nedenle kanala giriyorum. Yüzmekten korkmuyorum, yüzme biliyorum” dedi.

Havalar ısındı, kabus geri döndü! Korkmadan ölüme atladılar - 1. Resim

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Yalçın Yılmaz (14) ise sulama kanalında yüzme bilmeyenlerin boğulduğunu söyleyerek, “Yüzmekten korkmuyorum. Hava çok sıcak. Korkunun ecele faydası yok” diye konuştu. Öte yandan, sıcaktan bunalan hayvanların da su birikintilerinde serinlediği görüldü.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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