Türkiye'de en çok seçmenin bulunduğu okulda oy verme işlemi devam ediyor
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullar arasında ilk sırada yer alan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda oy verme işlemi yoğun bir şekilde sürüyor.
19 bin 249 seçmenin kayıtlı olduğu okulda sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlar oy vermeye başladı.
Her yıl nüfusun artmasıyla oy verecek kişi sayısının da artış göstermesi ile okuldaki yoğunluğun da arttığı kaydedildi. Oy verme işlemine bir saat kala yoğunluk sürüyor.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı