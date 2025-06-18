Türkiye'den Hürmüz hamlesi! Seviye en üst düzeye çıkarıldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail’in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını açıkladı.
Dünya petrol ticaretinin %20’sinin gerçekleştiği ve İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğe yönelik riskler, İsrail’in saldırılarının ardından yeniden gündemde...
Bölgedeki gelişmeler takip edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail’in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını duyurdu.
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Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar