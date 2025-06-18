Türkiye'den Hürmüz hamlesi! Seviye en üst düzeye çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Haziran 2025 11:53 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 12:00 - Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail’in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını açıkladı.

Dünya petrol ticaretinin %20’sinin gerçekleştiği ve İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğe yönelik riskler, İsrail’in saldırılarının ardından yeniden gündemde... İlgili Haber İmamoğlu'nu yıkacak bir itirafçı daha! Serbülend Danış tek tek anlattı: Ödeme alabilmek için mallarıma çöktüler! Bölgedeki gelişmeler takip edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail’in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını duyurdu. ü

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar