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Türkiye'den Hürmüz hamlesi! Seviye en üst düzeye çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;den Hürmüz hamlesi! Seviye en üst düzeye çıkarıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail’in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını açıkladı.

Dünya petrol ticaretinin %20’sinin gerçekleştiği ve İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğe yönelik riskler, İsrail’in saldırılarının ardından yeniden gündemde...

Bölgedeki gelişmeler takip edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail’in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını duyurdu.

üTürkiye'den Hürmüz hamlesi! Seviye en üst düzeye çıkarıldı - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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