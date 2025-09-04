Türkiye'den Portekiz'e taziye mesajı
Türkiye, Portekiz'de dün meydana gelen füniküler kazasında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da dün füniküler kazası meydana gelmiş, 17 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etmişti.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Dünyanın gündemine oturan kaza nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, yaptığı açıklamada kaza nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtti.
Öte yandan hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Portekiz halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.
