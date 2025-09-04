Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'den Portekiz'e taziye mesajı

Türkiye'den Portekiz'e taziye mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye, Portekiz, Taziye, Kazalar, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, Portekiz'de dün meydana gelen füniküler kazasında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da dün füniküler kazası meydana gelmiş, 17 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etmişti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dünyanın gündemine oturan kaza nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, yaptığı açıklamada kaza nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtti.

Öte yandan hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Portekiz halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Venedik'te 700 yıllık gizem çözüldü! Dünyaca ünlü heykel 'Çin malı' çıktıValorant Champions 2025 ne zaman çıkacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kongre iptalinde yetki kimde? Hukukçulardan çarpıcı ifadeler - GündemKongre iptalinde yetki kimde?Hile hurda CHP’yi darmaduman etti! 'Organize işler' bildiğiniz gibi... - GündemHile hurda CHP’yi darmaduman ettiBeykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı! Davada tutuklu sanık kalmadı - GündemBeykoz Belediye Başkanı tahliye edildiCHP bölünmeye doğru gidiyor iddiası: Yeni parti kurulacak, Ankara'da bina baktılar - Gündem"Yeni parti kurulacak, Ankara'da bina baktılar"Boğaziçi Üniversitesi’nde korkunç cinayet: Katilin kampüse girişi güvenlik kamerasında - GündemKatil kampüse böyle girmiş!CHP'de kriz! İlçe yönetimi, 'Milletvekilinden baskı görüyoruz' diyerek istifa etti! - Gündem'Milletvekilinden baskı görüyoruz' diyerek istifa ettiler!
Sonraki Haber Yükleniyor...