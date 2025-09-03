Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Füniküler faciasında can pazarı! Portekiz’deki kazada 15 kişi öldü

Füniküler faciasında can pazarı! Portekiz’deki kazada 15 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Lizbon, Ölü, Yaralı, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Portekiz’in başkenti Lizbon’da 1885 yılından bu yana faaliyette olan tarihi Gloria Füniküleri’nin raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Portekiz’de turistik Gloria Füniküleri’nde meydana gelen kazada, 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan turistik Gloria Füniküleri raydan çıktı. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa yaptığı açıklamada, trajik kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kazanın nedeninin en kısa sürede tespit edileceğini umduğunu ifade etti.

1885'TEN BU YANA FAALİYETTE 

Ekim 1885’ten bu yana hizmette olan Gloria Füniküleri, her yıl Restauradores Meydanı'ndan gece hayatıyla ünlü Bairro Alto’ya yaklaşık üç milyon yolcu taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akıl almaz et kesme düzeneği 'pes' dedirtti, her detayı mide bulandırdı! Gaziantep'te zabıta bile şaştı kaldıİstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail, Lübnan'a hava saldırısı başlattı! Bölgede alevler yükseliyor - Dünyaİsrail, Lübnan'a hava saldırısı başlattı!Suriye'nin başkenti Şam'da patlama - DünyaSuriye'nin başkenti Şam'da patlamaLiderin sağlığı devlet sırrı! Kuzey Kore, Kim Jong Un'a dair en küçük izleri dahi yok ediyor - DünyaKim Jong Un'un izlerini sildilerPakistan'daki bombalı saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti! Korkunç olayı terör örgütü DEAŞ üstlendi - DünyaPakistan'da DEAŞ'tan kanlı saldırı: 15 ölü, 35 yaralıZelenskiy müzakere yolunda Rusya'ya daha fazla baskı istiyor! Batı ülkelerine 'Moskova'ya yaptırım' çağrısı - DünyaZelenskiy müzakere yolunda Rusya'ya daha fazla baskı istiyorİsrail'den camiye saldırı! El Halil'de minareyi yıktılar - Dünyaİsrail'den camiye saldırı! Minareyi yıktılar
Sonraki Haber Yükleniyor...