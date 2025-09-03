Füniküler faciasında can pazarı! Portekiz’deki kazada 15 kişi öldü
Portekiz’in başkenti Lizbon’da 1885 yılından bu yana faaliyette olan tarihi Gloria Füniküleri’nin raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa yaptığı açıklamada, trajik kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kazanın nedeninin en kısa sürede tespit edileceğini umduğunu ifade etti.
1885'TEN BU YANA FAALİYETTE
Ekim 1885’ten bu yana hizmette olan Gloria Füniküleri, her yıl Restauradores Meydanı'ndan gece hayatıyla ünlü Bairro Alto’ya yaklaşık üç milyon yolcu taşıyor.
