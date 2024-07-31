Türkiye'nin dört bir yanında camilerden 'Haniye' için sela sesleri yükseldi

Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye için yurdun dört bir yanında sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı. Camilerde saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'da suikasta uğradı. Hamas lideri için Türkiye genelinde camilerden sela sesleri yükseldi.

Haniye için Çorum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Vekili Dr. Fazıl Saraç, Filistin davasının bir toprak davası olmadığını belirterek, “Filistin bu ümmetin gözbebeği Mescidi Aksa'yı barındıran Hz. Ömer'i bağrında barındıran bir toprak parçasıdır. Onun uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yüce Allah bu ümmete bırakılan emanetlere sahip çıkma gücü, kudreti, iradesi nasip etsin” dedi.

Cenaze namazının ardından tüm şehitler için dua edildi.

KAYSERİ'DE SAAT VERİLDİ

Kayseri'de de saat 18.30'da gıyabi cenaze namazı kılınacağı aktarıldı. Program hakkında konuşan Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, "Bu akşam Kayseri'de, İsmail Heniye'nin vefatının ardından, onun anısını yaşatmak ve onun uğrunda mücadele ettiği değerlere sahip çıkmak için toplanacağız.

İsmail Heniye, Filistin davasının simge isimlerinden biri olarak, hayatı boyunca halkının haklarını savunmuş ve bu uğurda büyük fedakarlıklar yapmıştır. Onun mücadelesi, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Herkesi muhakkak destek olmaya bekliyoruz" dedi.

"KAHROLSUN İSRAİL"

Haniye için Yozgat'ta da İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.

Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.

CAMİDEN DUYURULDU

Elazığ'da ise kaydedildiği belirtilen bir görüntüde camiden selayla birlikte Hamas lideri İsmail Haniye Siyonist İsrail tarafından şehit edilmiştir. Allah şehadetini kabul eylesin” dendi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN SUİKASTA TEPKİ

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Heniyye'ye, Cenabıhak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Heniyye'ye Cenabıhak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."