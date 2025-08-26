"Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi Kore"de kaydedildi! Röportajın ortasında havaya ateş açtı: Herkesin canını alacağım

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Kore Mahallesinde kaydedilen görüntüler hayrete düşürdü.

RÖPORTAJIN ORTASINDA ATEŞ AÇTI

'Sarı Mikrofon' isimli YouTube kanalı, "Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi'ne Girdik" başlığıyla bir video paylaştı.

Kore Mahallesinde kaydedilen görüntülerde, silah ve tüfekli insanların sağa sola ateş açtıkları görülüyor. Öte yandan araç sürücüsüyle röportaj yapıldığı anda bir gencin tüfekle ateş açması izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

"HERKESİN CANINI ALACAĞIM"

Videoda; mikrofon uzatılan gençlerden biri ise "Gençlere nasıl bir mesaj vermek istersin?" sorusuna; "Herkesin canını alacağım" diyerek cevap veriyor.

ÇOCUKLARIN SUÇA BULAŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Söz konusu görüntüler son zamanlarda 'suça sürüklenen çocuk'tartışmasını, henüz reşit olmamış gençlerin uyuşturucuya ve suça bulaşması konusunu yeniden gündeme getirdi.