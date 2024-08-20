Türkiye'nin 'Forrest Gump'ı Selami Salman evinde ölü bulundu

Her gün Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de E-5 karayolundan yürüyen sosyal medyada Türkiye'nin Forrest Gump'ı olarak ünlenen Selami Salman evinde ölü bulundu. Cenazesi Adli Tıp'a kaldırılan Salman'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olay, dün akşam Pendik'e bağlı Kavakpınar Mahallesi Terzi Sokak üzerindeki bir evde yaşandı. D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman'dan iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Salman'ın yaşadığı eve giden ekipler cansız bedeni ile karşılaştı.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

HER GÜN KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜYORDU

E-5 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı, neden yürüdüğü hakkında çeşitli söylentiler ortaya atılan kişinin Selami Salman olduğu öğrenilmişti. Salman, E-5 karayolunda yürürken çekilen videoları sosyal medyada yayıldıktan sonra daha da merak uyandırmıştı.

HİKAYESİ YÜREK BURKTU

Selami Salman ile aynı apartmanda yaşayan annesi Medine Salman, oğlunun genç yaşlarında neşeli bir insan olduğunu şimdiki halinden farklı olduğunu açıklamıştı. Seneler önce sevdiği kadın ile nişanlandığını, kız tarafının istememesi üzerine 9 yıl süren nişanın bozulduğunu aktaran anne Salman, bundan 10 sene önce de oğlunun düşerek kaza geçirdiğini ve kafasından yaralandığını dile getirmişti.

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