Türkiye'nin NATO'ya katılımının 72. yıl dönümü! MSB özel klip yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin NATO’ya katılışının 72’nci yıl dönümü sebebiyle bir video yayınladı. Bakanlık, klibi sosyal medya hesabından paylaştı. “NATO’nun ikinci büyük ordusu olarak Türkiye, İttifakın merkezinde yer almaktadır” ifadeleriyle de müttefiklere mesaj yollandı.

NATO, nisan ayında 75'inci yaşını kutlayacak. İttifak'a neredeyse kurulduğu günden bu yana eşlik eden Türkiye de bu çatı altındaki bir yılı daha geride bıraktı. Türkiye, NATO'ya ilk genişlemesinde, 18 Şubat 1952'de üye oldu. Bu tarihin üzerinden tam 72 sene geçti. Bu vesileyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya platformu X'ten özel bir klip yayınladı.

MSB, videoyu "Ülkemizin NATO’ya katılışının 72’nci yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemiz İttifaka dâhil olduğu günden bu yana üstlendiği her türlü görevi başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. NATO’nun ikinci büyük ordusu olarak Türkiye, İttifakın merkezinde yer almaktadır. Türkiye; NATO Kara Komutanlığına ve NATO kuvvet yapısındaki yüksek hazırlık seviyeli kara kuvveti karargâhından biri olan NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordu Karargâhı’na da (3’üncü Kolordu Komutanlığı) ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO’ya önemli katkılarda bulunmayı sürdürecektir" ifadeleriyle paylaştı.

Görüntülerde şanlı Türk ordusunun havada, karada, denizde yaptığı tatbikatlar yer aldı.

NATO NİÇİN KURULDU?

NATO, II. Dünya Savaşı'nın ardından 4 Nisan 1949'da ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Lüksemburg, İzlanda, Danimarka, Belçika'nın içinde yer aldığı 12 ülke tarafından kuruldu. Amacı Avrupa'da Sovyet bloğunun yayılmasını engellemekti. Sovyetler Birliği 1991'de dağıldı. Bu sefer devamı olarak Rusya tehdit olarak görülmeye başladı.

NATO'NUN AMACI NEDİR?

NATO üyesi olan bir devlete, herhangi bir saldırı gerçekleştirdiğinde, ortak bir şekilde savunma yapılır. Ayrıca NATO, Dünya genelinde yaklaşık 20 bin askeri personeli ile operasyonlar ve görevler yürütüyor.