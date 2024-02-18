Türk şirketleri gözünü NATO ihalelerine dikti! Savunma Sanayii̇ Başkanı rotayı çizdi

NATO’nun savunmaya büyük bir bütçe ayırdığını belirten Prof. Dr. Haluk Görgün “Firmalarımız ihalelere girmeli” dedi. Savunma projeleriyle dünyanın ilgisini çeken Türkiye, ihracatını 5 milyar dolara çıkardı. Özellikle SİHA ve İHA’lara birçok ülkeden talep var.

YEŞİM ERARSLAN - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’den savunma sanayi firmalarına önemli bir çağrı geldi.

Antalya’daki “Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı”nda firma temsilcileriyle görüşen Görgün, ihracatın artmasının uygun ve doğru stratejileri belirlemekle mümkün olacağını söyledi.

Küresel gelişmelerin savunma sanayinin faaliyet alanını genişlettiğini belirten Görgün “NATO Savunma Yatırım Programında 8 milyar avroluk bir kaynak ayrıldı. Bunun 2028’e kadar 17 milyar avroya yaklaşması planlanıyor.

Aselsan, bu yıl en az üç ihale almayı hedefliyor. Bütün firmalarımıza NATO ihalelerine katılım için kendilerine yüksek hedefler koymalarını tavsiye ediyorum. Firmalarımızın, NATO’nun hem uzun vadeli geliştirme programlarına hem de hazır alım ihalelerine büyük önem vermesi gerekiyor. Kurallara, şartnamelere uygun hazırlanıp teklif sunduğunuz ihalelerde şansınız diğer üyelerle eşit olacak” dedi.