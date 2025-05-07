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Türkiye'nin raporu onaylandı! AB üyeliğinde kritik eşik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;nin raporu onaylandı! AB üyeliğinde kritik eşik
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik konusundaki atılımları sürüyor. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin AB üyeliği sürecini ve ilişkilerini içeren raporu 367 oyla onayladı. Raporda, Türkiye'nin vize serbestisi için gerekli kriterleri yerine getirmesi halinde sürecin yeniden başlayabileceği ve AB ülkelerinin vize başvuru sürecine yönelik kaynaklarını artırmaları gerektiği vurgulandı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusundaki çabaları ve atılımları devam ediyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım süreci, Türkiye’deki durum ve AB’nin Türkiye ile ilişkilerin değerlendirildiği Türkiye raporunu 367 parlamenterin desteğiyle onayladı.

Oylamada, 74 parlamenter aleyhte ve 188’i de çekimser oy kullandı.

Türkiye'nin raporu onaylandı! AB üyeliğinde kritik eşik - 1. Resim

VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA YENİ GELİŞME

Türkiye’ye yönelik ağır eleştirilere yer verilen fakat diğer yandan Türkiye’nin artan jeopolitik ve stratejik önemine dikkat çekilen raporda, Türkiye’ye yönelik vize serbestisi konusuna da yer verildi.

Raporda, Türkiye’nin vize serbestisi için gerekli olan 72 kriterden geriye kalan 6 kriteri sağlaması halinde vize serbestisi sürecinin yeniden başlayabileceğine dikkat çekildi. Raporda, "Avrupa Parlamentosu, Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere yönelik vize başvurularında yüksek talep ve sistemin kötüye kullanılacağına dair endişeler nedeniyle yaşadığı sorunlardan üzüntü duymaktadır" denildi.

Türkiye'nin raporu onaylandı! AB üyeliğinde kritik eşik - 2. Resim

AB'YE KATILIMDA ÇABALAR YOĞUNLAŞACAK

AP’nin vizeye erişimin kolaylaştırılması yönünde bir siyasi iradeye sahip olduğu vurgulanan raporda, "Avrupa Parlamentosu, kalan teknik ve idari engellerin aşılması için her iki tarafın da çabalarını yoğunlaştırması çağrısında bulunur" denildi.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alımı sürecinde yaşadıkları zorluklar ışığında raporda, AB ülkelerine, bu konuya ayrılan kaynakları artırma ve kapasite artırımı çağrısı yer aldı. Raporda, "Avrupa Parlamentosu, AB üyesi ülkelerden bu konuya ayrılan kaynakların artırılmasını talep eder ve özellikle iş faaliyetleri ve Erasmus öğrencilerine yönelik vize kolaylaştırma tedbirlerini destekler" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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