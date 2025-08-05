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Tutuklanıp serbest kalmıştı! Abdurrahman Tutdere yeniden Adıyaman Belediye Başkanı oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tutuklanıp serbest kalmıştı! Abdurrahman Tutdere yeniden Adıyaman Belediye Başkanı oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ​​​​​​​ve 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında uygulanan bu tedbir kaldırılmıştı.

Abdurrahman Tutdere
Abdurrahman Tutdere

YENİDEN BELEDİYENİN BAŞINA GEÇECEK

İçişleri Bakanlığı bugün de Tutdere'nin başkanlık görevinin iade edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE, "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak "konutu terk etmeme" koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla "konutu terk etmeme" adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE görevine iade edilmiştir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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