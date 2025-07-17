Tutuklanmasını dert edeceğine kameraları dert etti: Hareketli müzikle servis edin!

Aydın'da değişik suçlardan dolayı ceza alan bir zanlı, adliyede karşılaştığı gazetecilere "Görüntülerim ağır müzikle yayınlanıyor. Bundan hoşlanmıyorum. Hareketli müzikle servis edin" dedi. Bu talep duyanlara pes dedirtti.

Aydın'da yaşayan ve değişik suçlardan dolayı 5 yıl 8 ay cezası bulunan bir şahıs elleri kelepçeli olarak polis tarafından adliyeye getirildi.

Burada gazetecileri gören ve adının M.C.D olduğu öğrenilen eli kelepçeli şahıs, daha önce bir haberde kendisinin görüntülerini yayınlayan gazeteciye "Abla daha önceki görüntülerimi ağır müzikle yayınlamışsın. Benim görüntülerimi hareketli müzikle yayınla" diye talepte bulundu.

Tutuklu şahsın gazetecilerden ilginç talebi duyanları şaşırttı.