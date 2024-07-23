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Üç şehirde altı kişi boğuldu! Kahreden haberler peş peşe geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı - Haber Merkezi
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı - Haber Merkezi

Serinlemek için girdiler, canlarından oldular... Şile’de kardeşler, Samsun’da ise amca ile yeğeni boğuldu. Siverek’te de 8 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş çayda can verdi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Altınahır Mahallesi’nde 8 yaşındaki Zilan ve 5 yaşındaki Mustafa Kurumlu kardeşlere ulaşamayan aile, kendi imkânlarıyla çocuklarını aramaya başladı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine iki kardeşin cesetleri Karahisar Çayı’nda bulundu.

Üç şehirde altı kişi boğuldu! Kahreden haberler peş peşe geldi - 1. Resim

ŞİLE'DE İKİ KARDEŞ BOĞULDU

Şile’de serinlemek için denize giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Doğancılar plajında denize giren dört genç bir süre sonra dalgalara kapılarak sürüklendi.

Üç şehirde altı kişi boğuldu! Kahreden haberler peş peşe geldi - 2. Resim

Durumu fark eden cankurtaranlar dört genci denizden çıkardı. Hastaneye kaldırılan Üzeyir İlhan Öztürk (27) hayatını kaybetti. Kardeşi Alim Olgun Öztürk’ün (26) ise cansız bedenine ulaşıldı.

AMCA VE YEĞENİ CANINDAN OLDU

Samsun’un Atakum ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren amca ile yeğeni hastanede öldü. Ağrı’dan misafi rliğe gelen Gökhan Batır (44), Bülent Batır (37) ile Yasin Batır (17), girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan üç kişi, hastaneye kaldırıldı. Yasin Batır ile amcası Bülent Batır hayatını kaybetti. Öte yandan Edirne’de serinlemek için Meriç Nehri’ne giren S.A. ve M.T. de bir süre sonra gözden kayboldu. Gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - Haber Merkezi
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