Üç şehirde altı kişi boğuldu! Kahreden haberler peş peşe geldi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı - Haber Merkezi
Serinlemek için girdiler, canlarından oldular... Şile’de kardeşler, Samsun’da ise amca ile yeğeni boğuldu. Siverek’te de 8 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş çayda can verdi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Altınahır Mahallesi’nde 8 yaşındaki Zilan ve 5 yaşındaki Mustafa Kurumlu kardeşlere ulaşamayan aile, kendi imkânlarıyla çocuklarını aramaya başladı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine iki kardeşin cesetleri Karahisar Çayı’nda bulundu.
ŞİLE'DE İKİ KARDEŞ BOĞULDU
Şile’de serinlemek için denize giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Doğancılar plajında denize giren dört genç bir süre sonra dalgalara kapılarak sürüklendi.
Durumu fark eden cankurtaranlar dört genci denizden çıkardı. Hastaneye kaldırılan Üzeyir İlhan Öztürk (27) hayatını kaybetti. Kardeşi Alim Olgun Öztürk’ün (26) ise cansız bedenine ulaşıldı.
AMCA VE YEĞENİ CANINDAN OLDU
Samsun’un Atakum ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren amca ile yeğeni hastanede öldü. Ağrı’dan misafi rliğe gelen Gökhan Batır (44), Bülent Batır (37) ile Yasin Batır (17), girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan üç kişi, hastaneye kaldırıldı. Yasin Batır ile amcası Bülent Batır hayatını kaybetti. Öte yandan Edirne’de serinlemek için Meriç Nehri’ne giren S.A. ve M.T. de bir süre sonra gözden kayboldu. Gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - Haber Merkezi