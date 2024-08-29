Uçağa araba çarptı! ABD'de akıllara zarar kaza
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'de otoyola acil iniş yapan uçağa araba çarptı. Kuzey Carolina eyaletinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir havalimanı yakınlarındaki otoyola acil iniş yapan küçük uçağa aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Greensboro polisinden yapılan açıklamada, tek motorlu küçük uçağın teknik arıza nedeniyle Piedmont Triad Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki otoyola acil iniş yaptığı belirtildi.
Başarılı şekilde iniş yapan küçük uçağa bir aracın çarptığı ifade edilen açıklamada, uçakta bulunan 2 kişiden 1'inin yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği aktarıldı.
Açıklamada, araç sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaydedildi.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı