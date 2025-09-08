Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Uçan karakol dünya starı! 'Savunma'mız her ülkenin dilinde

Uçan karakol dünya starı! 'Savunma'mız her ülkenin dilinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uçan karakol dünya starı! &#039;Savunma&#039;mız her ülkenin dilinde
Savunma, TSK, Mavi Vatan, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mavi Vatan’ın güvenliğinde kilit rol oynayan P-72 Deniz Karakol Uçakları, millî sondaj gemilerine havadan siper oluyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Deniz Hava Üssü’nde konuşlu Türk Deniz Kuvvetlerinin seçkin birliklerinden 301. Deniz Hava Filo Komutanlığı, Türkiye’nin Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerini başarılı şekilde koruyor.

Hem denizlerin hem de gökyüzünün adeta gözü kulağı konumunda bulunan Deniz Hava Komutanlığı bünyesindeki P-72 Deniz Karakol Uçakları, Türkiye’ni gökyüzündeki kalesi olarak görev yapıyor. Fatih, Yavuz, Kanuni gibi millî sondaj gemilerine de havadan siper olan karakol uçaklar, aynı zamanda düşman unsurlarının su altındaki faaliyetlerini tespit edebilme yeteneğine sahip. Yardım çağrısı yapan gemilere “Hızır” gibi yetişen deniz karakol uçakları, özellikleri ve yerli sistemleri ile Mavi Vatan’ın güvenliğinde kilit rol oynuyor.

"KARAKOL UÇAĞI FİLOSU OLARAK TEMEL GÖREVİMİZ..."

Zorlu ve stratejik görevlerini İHA’ya anlatan Deniz Pilot Binbaşı Abbas Ersen Kanat “Karakol uçağı filosu olarak temel görevimiz, ülkemizin denizlerdeki menfaatlerini korumak ve güvenliğini sağlamak, yetkisiz veya yasa dışı faaliyetleri gözlemleyerek ve gerekli hukuki ve cezai tedbirleri almak için yetkili makamlara bildirmektir” dedi.

Kanat, milletin varlığını ve sevgisini hissetmenin kendilerine güç verdiğini söyledi.

TÜRKİYE, ASKERİ GÜCE DÖNÜŞÜYOR

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye’nin ürettiği insansız hava araçları (İHA), füzeler ve savaş uçaklarıyla askerî güce dönüşme yolunda olduğunu belirtti. Gazetenin “İHA’lar, füzeler, savaş uçakları: Türkiye, askerî gücün yolunda” başlıklı haberinde, Türk savunma sanayisinin son yıllarda attığı önemli adımlar ele alındı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar için “Daha fazla ilgi çeken bir star, bir ulusal kahraman gibi” ifadesi kullanılan haberde, Türkiye’nin artık silahlarının yüzde 80’ini ürettiğine dikkat çekildi.

Uçan karakol dünya starı! 'Savunma'mız her ülkenin dilinde - 1. Resim

GEMİLERİN 'KALBİ' ÜÇ KITADA ATIYOR

Yazılım ve donanımları millî mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen gemi ve denizaltıların “kalbi” olan Platform Veri Dağıtım Sistemi Ailesi’nin üyeleri FLEETSTAR ve SUBSTAR, Türk Deniz Kuvvetleri platformlarına ilave olarak son beş yılda birçok ülkeye de ihraç edildi.

HAVELSAN, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilip ürettiği FLEETSTAR ve SUBSTAR sistemlerini şu ana kadar Avrupa, Asya ve Afrika’daki birçok ülkenin deniz kuvvetleri platformlarına entegre etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İmralı'ya beş vekil gidecek! "Terörsüz Türkiye" komisyonu toplanıyorRTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara sert uyarı! "Lisans iptali de dahil olmak üzere..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara sert uyarı! "Lisans iptali de dahil olmak üzere..." - GündemRTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara sert uyarıİmralı'ya beş vekil gidecek! "Terörsüz Türkiye" komisyonu toplanıyor - GündemBeş vekil İmralı'ya gidecek18 milyon öğrenci ders başına! Yeni eğitim yılı fidanla açılıyor - GündemÖğrenciler ders başına! Yeni eğitim yılı fidanla açılıyorSosyal medyada halkı kışkırtan 14 hesap için işlem başladı - GündemSosyal medyada halkı kışkırtan 14 hesap için işlem başladıCHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto - GündemCHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protestoErzurum’da evin çatısı çöktü: 3 ölü, 2 yaralı - GündemErzurum’da evin çatısı çöktü: 3 ölü, 2 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...