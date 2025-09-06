Kargo gemisi ve tekne çarpıştı! Mürettebat denizde kayboldu
Çin'in Bohay Denizi'nde kargo gemisi ve balıkçı teknesi çarpıştı. Kargo gemisiyle çarpışan balıkçı teknesinin alabora olduğu ve mürettebatının bir kısmının denizde kaybolduğu açıklandı.
Çin'in kuzeyindeki Bohay Denizi'nde, kargo gemisi ile balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirildi.
Çin Acil Durumu Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, Bohay Denizi'nde kargo gemisiyle çarpışan balıkçı teknesinin alabora olduğu ve mürettebatının bir kısmının denizde kaybolduğu belirtildi.
MÜRETTABATI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bakanlık, kayıpların bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldığını, kazadaki sorumluluk ve ihmallerin soruşturulacağını kaydetti.
Devlet Konseyine bağlı Çalışma Güveliği Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, bölgeye giderek acil durum çalışmalarını yönlendireceği aktarıldı.
