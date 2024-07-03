"Üstüme toz geliyor" kavgası kamerada! Baba oğul küfredip saldırdı

İstanbul'da komşular arasında süpürme kavgası çıktı. Çöpleri süpüren Hüseyin Katırcı, "Üstümüze toz geliyor" diyen Mikail F. ve babası Hacıosman F., çöpleri süpüren Hüseyin Katırcı'yı darbetti. Baba oğul gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi, emekli temizlik görevlisi Hüseyin Katırcı (56) evinin önünü süpürmeye başladı.

"SÜPÜRME, BANA TOZ GELİYOR"

Bu sırada karşı binanın önünde oturan Mikail F., “Sen buraları süpüremezsin bana toz geliyor" dedi. Katırcı ise gelen tepki üzerine "Kapımın önü, ben emekli belediye temizlikçisiyim, burayı temizlerim" karşılığını verdi.

KÜFÜR EDİP DÖVDÜLER

Taraftalar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İddiaya göre Mikail F., üzerine yürüdüğü Hüseyin Katırcı'ya küfür ederek yumruk attı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırdı. Bu sırada Mikail F., "Devlet kim beni git istediğin yere şikayet et" diye konuştu. İki komşu oradan uzaklaştırılırken, Hüseyin Katırcı'nın oğlu Ali Katırcı durumunu öğrendi. Bu sırada Mikail F. ve babası Hacı Osman F., konuşan komşularının yanına geldi. Daha sonra Mikail F., tişörtünü çıkartarak Ali Katırcı'ya saldırdı. Sokak üzerinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Hüseyin Katırcı'nın hastanede sağlık kontrolünden geçip darp raporu alması sonrası şikayetçi olması üzerine polis Hacı Osman F. ve oğlu Mikail F.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan ve “kasten yaralama” ve “tehdit-hakaret” suçundan adli işlem yapılan baba ve oğlu savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.