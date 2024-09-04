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Uzman çavuş Enes Timur’a veda! Cenazede gözyaşları sel oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uzman çavuş Enes Timur’a veda! Cenazede gözyaşları sel oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne’de yaşayan uzman çavuş Enes Timur, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 27 yaşında hayata gözlerini yuman Timur, gözyaşları içinde son son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne’de dün sabah erken saatlerde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Enes Timur defnedildi. 

TOPRAĞA VERİLDİ

Enes Timur’un naaşı baba ocağı Çiğdemlik Köyüne getirilerek köy camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Uzman çavuş Enes Timur’a veda! Cenazede gözyaşları sel oldu - 1. Resim

Aydıntepe ilçesi Çiğdemlik köyünde kılınan cenaze törenine katılan Vali Mustafa Eldivan, Uzman Çavuş Enes Timur'un ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileterek Uzman Çavuş Enes Timur'a Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar diledi.

Uzman çavuş Enes Timur’a veda! Cenazede gözyaşları sel oldu - 2. Resim

7 AYLIK BEBEĞİ YETİM KALDI

Enes Timur’un evli ve 7 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.

Uzman çavuş Enes Timur’a veda! Cenazede gözyaşları sel oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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