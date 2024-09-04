Uzman çavuş Enes Timur’a veda! Cenazede gözyaşları sel oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Edirne’de yaşayan uzman çavuş Enes Timur, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 27 yaşında hayata gözlerini yuman Timur, gözyaşları içinde son son yolculuğuna uğurlandı.
Edirne’de dün sabah erken saatlerde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Enes Timur defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Enes Timur’un naaşı baba ocağı Çiğdemlik Köyüne getirilerek köy camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Aydıntepe ilçesi Çiğdemlik köyünde kılınan cenaze törenine katılan Vali Mustafa Eldivan, Uzman Çavuş Enes Timur'un ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileterek Uzman Çavuş Enes Timur'a Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar diledi.
7 AYLIK BEBEĞİ YETİM KALDI
Enes Timur’un evli ve 7 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı