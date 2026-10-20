Yaşanan sel felaketinde İstanbul’da yaşayan herkesin az yada çok kusuru olduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Davut Gül, “Zamanında tedbirler alınsa 7 hemşerimiz vefat etmemiş olabilirdi. Hemşerilerimizin evlerini dere yatağına, tapusuz yere ve depreme dayanıksız yapması evet onlar açısından bir kusur ama belediyeler olarak müdahalede bulunmamız gerekiyordu" dedi. Vali Gül "İstanbul'umuzda afet sayılabilecek 500 yılda bir karşılaşabileceğimiz bir yağış miktarı ile karşılaştık" diyerek yaklaşık 10 milyarlık zararın olduğunu açıkladı.

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Marmara Havzası Su Kurulu Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Davut Gül, yaşanan sel felaketine ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

“500 YILDA BİR KARŞILAŞABİLECEĞİMİZ BİR YAĞIŞ”

“İstanbul'umuzda afet sayılabilecek 500 yılda bir karşılaşabileceğimiz bir yağış miktarı ile karşılaştık” diye vurgulayan Vali Gül “Bunun neticesinde de maalesef 7 hemşerimiz vefat etti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle büyük bir afette 7 kişinin vefat etmesi şöyle değerlendirilebilir, tabii bu meseleye bir istatistik olarak bakmıyoruz. Bir hemşerimizin bile tırnağına zarar gelsin istemeyiz. Dolayısıyla da 7 kişinin her biri ile ilgili içimiz yanıyor” diye konuştu.

Vali Gül’den felaket sonrası kritik mesaj: Bu şehirde yaşayan herkesin selde kusuru var

“HERKESİN BU SELİN OLMASINDA KUSURU VAR"

Vali Gül, "Bu su durduk yerde sel olmadı. Aslında hemşerilerimiz olarak, vatandaşlarımız olarak, idareciler olarak bu şehirde yaşayan herkesin az ya da çok bu selin olmasında kusuru var. Zamanında tedbirler alınsa 7 hemşerimiz vefat etmemiş olabilirdi” diye konuşan Vali Gül, sözlerine şöyle devam etti;

Bu tedbirleri sadece dere ıslahı olarak değerlendirmiyoruz. Yıktığımız binalar vardı. Binalar dere yatağında, binalar ruhsatsız, binalar depreme dayanıksız, binalar aynı zamanda ciddi anlamda kendi içerisinde risk barındıran, deprem olmadan da yıkılabilecek durumda olan binalardı. Hemşerilerimizin bunu dere yatağına yapması, tapusuz yere yapması, depreme dayanıksız yapması evet onlar açısından bir kusur ama belediyeler olarak, devletin her mekanizmasındaki idareciler olarak bunlar yapılırken, bunlar oralarda oluşturulurken bir müdahalede bulunmamız gerekiyordu. Bu tabii 3 senenin, 5 senenin, 10 senenin meselesi değil. 50 senelik, 100 senelik hepimizin ve bizden öncekilerin de kusurları.

Vali Gül’den felaket sonrası kritik mesaj: Bu şehirde yaşayan herkesin selde kusuru var

“10 MİLYARA YAKIN ZARAR SÖZ KONUSU”

Sel taşkını olan yerlerde su yatağının olabildiğince daraltıldığını ve tedbirlerin alınmadığını belirten Vali Gül bundan sonra yapılacakları şöyle anlattı:

Kararların yazıda kalmadığı, kayıtsız bir yapılaşmanın olmadığı, dere yatağı ve benzeri yerlerde kayıtlı bir yaşama da müsaade etmeyeceğimiz bir irade gerekiyor. 500 yılda bir olur, 300 yılda bir olur, bin yılda bir olur, bunun ne zaman olacağı belli değil. Olduğunda bizim için sadece istatistik olan, bizim için sadece işte 500 yılda bir yağış her yıl bu kadar yağış yağarken bu sene bu kadar yağış yağdı diyebileceğimiz mesele birilerinin ocağını söndürüyor. Maddi manevi kayıplarımız var. Sadece bu son selde yaklaşık 10 milyara yakın doğrudan ve dolaylı bir zarar söz konusu. Vefat eden hemşerilerimizin acıları zaten parayla pulla ölçülmez. Suyun varlığı ayrı bir önem, yokluğu daha ayrı bir önem.

Vali Gül’den felaket sonrası kritik mesaj: Bu şehirde yaşayan herkesin selde kusuru var

“BÜTÜN BEKLENTİLERİMİZ DEĞİŞTİ”

"17 Ağustos depremi bir milat oldu, geçen hafta yaşadığımız taşkınlar da İstanbul'umuz başta olmak üzere Marmara için bir milat olması lazım" diye belirten Vali Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bütün rakamlar değişti, bütün beklentilerimiz değişti. Ne zaman nerede akacağını çok kestiremiyoruz. Suyu usulüne uygun depoladığımız, usulüne uygun kanalları ıslah edip usulüne uygun engel olmadığımız müddetçe hiçbir riski yok. Çok rahat yönetilebilir ve bundan istifade edilebilir. İnşallah bu toplantının, bundan sonraki yapacağımız toplantıların, alacağımız kararların bu konuştuklarımıza bir nebze olsun çare olacağını umuyorum, düşünüyorum.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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