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Van dahil 14 ilde operasyon! Sokak eylemlerine katılan 340 kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 14 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-20” operasyonlarıyla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 14 İlde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) adına Kanunsuz Sokak Eylemleri yapan 340 şüphelinin eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-20” operasyonlarıyla yakalandığını duyurdu.

ÖRGÜT ÖVÜCÜ SLOGANLAR ATIP PROPAGANDA YAPTILAR

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şüphelilerin; Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa'da:

- Terör örgütü adına çöp konteynerleri ve lastikler ile yol kapatarak havai fişek, taş, EYP ve molotofkokteyli ile kanunsuz sokak eylemleri yaptıkları,
- Güvenlik güçlerimize yönelik taşlı saldırıda bulundukları ve uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemet gösterdikleri, 
- Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) övücü slogan attıkları, 
- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, 
- Bölücü Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri, 
- Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"ALLAH AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa İl Emniyet Müdürlüklerince BOZDOĞAN-20 Operasyonları düzenlendi. 

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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