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Van otobüsüne saldırı düzenlendi! Elazığ Valisi'nden açıklama geldi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Van otobüsüne saldırı düzenlendi! Elazığ Valisi&#039;nden açıklama geldi...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van’a ait bir otobüsün taşlı saldırıya uğradığı yönündeki haberler sonrası Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Vali, "Kardeşliğimize zarar vermek isteyen hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Van otobüsüne yönelik saldırı iddialarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Vali Hatipoğlu, sosyal medyada yayılan iddiaların ardından olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirterek, asılsız haberlerin iki il arasındaki kardeşliğe zarar veremeyeceğini vurguladı.

TÜM YOLCULARIN BEYANI ALINACAK

Vali Hatipoğlu olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Van haber sitelerinde bir Van ilimize ait otobüsün taşlı saldırıya uğradığına dair haber ile ilgili olarak kamuoyuna doğru bilgi verilmesi zarureti doğmuştur. Adı geçen firmanın otobüsünün şoförü sadece kasko firmasına ibraz edilmek üzere tutanak tanzimi talebinde bulunmuş ve yoluna devam etmeye kalkmıştır. Sosyal medyaya yansıyan haberler üzerine anılan otobüs cumhuriyet savcısının talimatı alınarak Malatya ili Kale ilçesinde tekrar durdurulmuş olup tüm yolcuların beyanı alınarak olay tüm yönleri ile aydınlatılacaktır. Van ilinden her gün sayısız otobüs ilimizde bulunan şehirlerarası terminali de kullanarak yolculuk etmektedir. Üstelik play off maçı sonrasında dahi hiçbir sorun yaşanmamış iken kardeşliğimize leke süren yaklaşımları nefretle kınıyorum.

Olayın takipçisi olacağımın bilinmesini tüm kamuoyuna bildiririm. İki güzide ilimizi hala futboldan dolayı husumetli gibi gösteren bu haberler ne futbolun birleştirici ruhuna ne de illerimiz arasındaki kardeşliğe zarar verecektir. Hiçbir nifak tohumu kardeşliğimize zarar veremeyecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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