'Kız isteme' kavgasında kan aktı! 1 polis memuru hayatını kaybetti

Ankara'da bir polis memuru, kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Sultan Sencer Parkı'nda çıkan kavga yürekleri yaktı.

İzinli olduğu öğrenilen polis memuru F.K. ve yanındaki akrabaları, F.K.’nin kuzenine kız isteme planlaması yapmak için kız tarafı ile parkta buluştu. Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü.

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POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kavgada polis memuru F.K. silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan F.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.