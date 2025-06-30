Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 'Kız isteme' kavgasında kan aktı! 1 polis memuru hayatını kaybetti

'Kız isteme' kavgasında kan aktı! 1 polis memuru hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Kız isteme&#039; kavgasında kan aktı! 1 polis memuru hayatını kaybetti
Kız İsteme, Kavga, Silah, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir polis memuru, kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Sultan Sencer Parkı'nda çıkan kavga yürekleri yaktı.

İzinli olduğu öğrenilen polis memuru F.K. ve yanındaki akrabaları, F.K.’nin kuzenine kız isteme planlaması yapmak için kız tarafı ile parkta buluştu. Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü.

'Kız isteme' kavgasında kan aktı! 1 polis memuru hayatını kaybetti - 1. Resim

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kavgada polis memuru F.K. silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan F.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandıSorumsuzluk faturası! Zümrüt yeşiliydi, siyaha büründü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 paket sigara için kasiyeri defalarca bıçakladılar... Bodrum'da kan donduran olay - 3. Sayfa2 paket sigara için kasiyeri defalarca bıçakladılar...Adana'da yangına karşı çiftçilerden sıra dışı yöntem! Hayvanlarını korumak için traktörle bunu yaptılar - 3. SayfaHayvanlarını korumak için traktörle bunu yaptılarİstanbul merkezli 4 ilde operasyon! Zehir ve silah tacirleri kıskıvrak yakalandı - 3. Sayfaİstanbul merkezli 4 ilde operasyon!Eskişehir'de fabrika yangını! 6 işçi dumandan zehirlendi - 3. SayfaEskişehir'de fabrika yangını! 6 işçi dumandan zehirlendi''Yangın çıkaracağım'' dedi, kendini ihbar etti! Sebebi ise şaşkına çevirdi - 3. Sayfa''Yangın çıkaracağım'' dedi, kendini ihbar ettiOğlu kız kaçırdı diye annesini öldürdüler! Diyarbakır'da korkunç olay - 3. SayfaOğlu kız kaçırdı diye annesini öldürdüler!
Sonraki Haber Yükleniyor...