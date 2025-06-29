Önce çocuklar sonra aileler kavga etti! Saç saça baş başa birbirine girdiler

Elazığ'da çocukların kavgasına karışan aileler sokak ortasında birbirine girdi. Önce kadınlar sonra erkeklerin müdahil olduğu anlar kameralara yansıdı.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. İddia göre henüz öğrenilemeyen bir nedenle çocuklar arasında çıkan kavgaya, ilk olarak kadınlar karıştı.

ÇOCUK, KADIN, ERKEK DEMEDEN...

Kadınlar saç baş birbirine girerken ardından kavgaya erkeklerde müdahil oldu. Sopaların kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.