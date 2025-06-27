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Dilencilerin kavgası, foyalarını ortaya çıkardı! Bebek arasından bakın ne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dilenci, Kavga, Bebek Arabası, İstismar, Dolandırıcılık, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bebek arabası gezdiren dilenciler tekme tokat kavga etti. Kavga sırasında yola fırlayan bebek arabasının içinde bebek olmayışı dilencilerin foyasını da ortaya çıkarmış oldu.

Nilüfer Beşevler kavşağında orta refüjde birbirine giren 2 dilenci grubun tekme tokat kavgası bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kendilerini acındırıp para koparmak için yanlarında bebek arabası gezdiren iki farklı dilenci grubu arasında mıntıka tartışması yaşanınca taraflar birbirine girdi. Tekme tokat kavga sırasında bebek arabalarından biri orta refüjden yola inip ilerlemeye başladı.

Dilencilerin kavgası, foyalarını ortaya çıkardı! Bebek arasından bakın ne çıktı - 1. Resim

Üzeri açılan bebek arabasında bebeğin olmadığı dilencilerin istismar yoluyla vatandaşları nasıl kandırdıkları bir kez daha gözler önüne serildi.
Kavgaya tutuşan dilencileri yoldan geçen vatandaşlar güçlükle ayırabildi. Bir vatandaşın kaydettiği görüntüler ile ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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