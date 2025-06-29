Ankara'daki deprem sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama geldi!

Ankaralılar pazar sabahına depremle uyandı. Yere yakın gerçekleşen Çubuk merkezli deprem şiddetli hissedildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.20'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği 10 kilometre olarak kayıtlara geçen sarsıntı kuvvetli hissedildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.