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Sesi duyan kendini sokağa attı, deprem oluyor sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay, Taş Ocağı, Panik, Akaryakıt İstasyonu, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da dağlık alana kurulan taş ocağında dinamitle gerçekleştirilen patlama esnasında bölge halkı 'deprem' paniği yaşadı. Habersiz gerçekleştirilen patlama nedeniyle korkan vatandaşların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde dağlık alanda kurulan taş ocağında dinamitle patlama gerçekleştirildi. Yüksek miktarda dinamitle haber verilmeden gerçekleştirilen patlama esnasında ilçenin birçok noktasındaki vatandaşlar sarsıntı ve panik yaşadı.

Sesi duyan kendini sokağa attı, deprem oluyor sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı - 1. Resim

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Deprem hissiyatı veren patlama esnasında vatandaşların yaşadığı korku güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde; akaryakıt istasyonu ve markette insanların patlamadan dolayı büyük panik yaşadığı görüldü.

Patlamadan dolayı akaryakıt istasyonundaki marketinin tavanı da zarar gördü.

Sesi duyan kendini sokağa attı, deprem oluyor sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı - 2. Resim

"DEPREM OLDUĞUNU SANDIK"

Dinamitle gerçekleştirilen patlamanın ardından büyük korku yaşadığını ifade eden Kübra Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Buranın karşısında bir taş ocağı var. Burada ve markette insanlar varken bir anda büyük bir patlama oldu. Deprem bölgesinde olduğu ve depremi yaşadığımız için korktuk. Patlama nedeniyle biz deprem olduğunu sandık. Sonra anladığımızda ise taş ocağında dinamitle patlama olmuş.

Marketin içindeki müşteriler çok korktu ve marketimizin tavanından parçalar düştü. Taş ocağındakilerin bilinçli olmalarını istiyoruz. Patlama yapacakları zaman haber etmeleri gerekirdi. Can güvenliğimiz için korktuk."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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