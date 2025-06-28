Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hatay'da araçla çarpışan motosiklette can pazarı!

Hatay'da araçla çarpışan motosiklette can pazarı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hatay&#039;da araçla çarpışan motosiklette can pazarı!
Hatay, Reyhanlı, Kaza, Motosiklet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Antakya-Reyhanlı kara yolu Beşaslan mevkisinde, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Şavak Gürler ile Emine Açıkalın'ı Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

"Kanepeden düştü" dediler cinayet çıktı! Gerçeği otopsi sonrası öğrendiler, 3 kişi gözaltındaJorge Jesus yeniden Suudi Arabistan'da! Yeni adresi Al Nassr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Kanepeden düştü" dediler cinayet çıktı! Gerçeği otopsi sonrası öğrendiler, 3 kişi gözaltında - 3. Sayfa"Kanepeden düştü" dediler cinayet çıktıBursa'da feci olay! Kazı sırasında doğal gaz borusu patladı: Yaralılar var - 3. SayfaKazı sırasında doğal gaz borusu patladı: Yaralılar varBinlercesi ele geçildi! Bir kentimizi zehirleyeceklerdi... - 3. SayfaBinlercesi ele geçildi! Bir kenti zehirleyeceklerdi...Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıkarıldı - 3. SayfaSerinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıkarıldı16 yaşındaydı... Traktörün römorkuna boynu sıkışan stajyer hayatını kaybetti - 3. SayfaTraktörün römorkuna boynu sıkıştıAdıyaman'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. SayfaKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...