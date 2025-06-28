Hatay'da araçla çarpışan motosiklette can pazarı!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Antakya-Reyhanlı kara yolu Beşaslan mevkisinde, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Şavak Gürler ile Emine Açıkalın'ı Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir