Aracın çarpmasıyla savruldu, yoluna devam etti! Herkesi şaşkına çeviren kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Haziran 2025 11:15 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 11:30 - Güncelleme:

Bursa'da otobüs durağında bekleyen bir vatandaş, yolun karşısına geçmek için aniden yola fırladı. Seyir halindeki otomobilin çarpmasıyla savrulan şahsın, kısa sürede kendine geldi ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkat çekti. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursamerkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana gelen olayda; otobüs durağında bekleyen vatandaş, bir anda koşarak yola fırladı. Bu sırada seyir halindeki otomobilin sürücüsü, aniden frene bassa da, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarptı. SAVRULDU, KISA SÜREDE KENDİNE GELDİ Kazanınetkisiyle yere savrulan şahıs, kısa sürede kendini topladı ve hiçbir şey olmamışgibi yolun karşısına geçmek için yürümeye devam etti. KAZA ANI KAMERADA Bursa'da görenleri hayrete düşüren kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İlgili Haber Ankara'da korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş