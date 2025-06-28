Aracın çarpmasıyla savruldu, yoluna devam etti! Herkesi şaşkına çeviren kaza kamerada
Bursa'da otobüs durağında bekleyen bir vatandaş, yolun karşısına geçmek için aniden yola fırladı. Seyir halindeki otomobilin çarpmasıyla savrulan şahsın, kısa sürede kendine geldi ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkat çekti. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursamerkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana gelen olayda; otobüs durağında bekleyen vatandaş, bir anda koşarak yola fırladı. Bu sırada seyir halindeki otomobilin sürücüsü, aniden frene bassa da, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarptı.
SAVRULDU, KISA SÜREDE KENDİNE GELDİ
Kazanınetkisiyle yere savrulan şahıs, kısa sürede kendini topladı ve hiçbir şey olmamışgibi yolun karşısına geçmek için yürümeye devam etti.
KAZA ANI KAMERADA
Bursa'da görenleri hayrete düşüren kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.