Ankara'da korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Ankara'nın Sincan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü, kazada hayatını kaybederken; hafif ticari aracın şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara Sincan'a bağlı Polatlar Mahallesi Temelli mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Karşı yönden gelen otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, hafif ticari araçtaki sürücünün yaralandığı öğrenildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"OTOMOBİL SÜRATLİTMİŞ"

Kazayla ilgili konuşan Mustafa Koçyiğit, "Jandarmayı ve sağlık ekiplerini aradık. Geldiğimizde sürücülerden birinin hafif yaralı olduğunu, diğerinin de hayatını kaybettiğini gördük. Yukarıdan gelen otomobil kontrolünü kaybedince aşağıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışmış. Karşı karşıya geliyormuş araçlar, yukarıdan gelen de biraz süratliymiş" dedi.