Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ankara'da korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Ankara'da korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralı var
Ankara, Sincan, Kaza, Trafik Kazası, Ölü, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Sincan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü, kazada hayatını kaybederken; hafif ticari aracın şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara Sincan'a bağlı Polatlar Mahallesi Temelli mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Karşı yönden gelen otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ankara'da korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralı var - 1. Resim

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, hafif ticari araçtaki sürücünün yaralandığı öğrenildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralı var - 2. Resim

"OTOMOBİL SÜRATLİTMİŞ"

Kazayla ilgili konuşan Mustafa Koçyiğit, "Jandarmayı ve sağlık ekiplerini aradık. Geldiğimizde sürücülerden birinin hafif yaralı olduğunu, diğerinin de hayatını kaybettiğini gördük. Yukarıdan gelen otomobil kontrolünü kaybedince aşağıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışmış. Karşı karşıya geliyormuş araçlar, yukarıdan gelen de biraz süratliymiş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP'nin kurultay davası ne zaman? Kritik süreç başlıyor!Boynuna ip dolayıp kamyonetle uçurumdan atmıştı! Rümeysa Çakır davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boynuna ip dolayıp kamyonetle uçurumdan atmıştı! Rümeysa Çakır davasında çıkan karar ayakta alkışlandı - 3. SayfaDavada çıkan karar ayakta alkışlandıBir yangın da Sakarya'da! Taraklı ilçesinde ormanlık alan yanıyor - 3. Sayfaİzmir ve Bursa'nın ardından bir yangın daha!Telefonda FETÖ ile korkuttular! Talimatları bir bir uyguladı... 2.4 milyon TL'sini kaptırdı - 3. SayfaTalimatları uyguladı, 2.4 milyon TL'sini kaptırdıBursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı... Gözyaşları içinde tahliye edildiler - 3. SayfaAlevler evlere ulaştı! Gözyaşlarıyla terk ettilerDilencilerin kavgası, foyalarını ortaya çıkardı! Bebek arasından bakın ne çıktı - 3. SayfaDilencilerin kavgası, foyalarını ortaya çıkardı!Antalya'da korku dolu anlar! Metrelerce havaya savruldu, araç camına düştü     - 3. SayfaKorku dolu anlar! Metrelerce havaya savruldu, cama düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...