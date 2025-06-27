Antalya'da korku dolu anlar! Metrelerce havaya savruldu, araç camına düştü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle havaya savrulduktan sonra aracın ön camına düştü. Başındaki kask sayesinde kazayı yaralı olarak atlatan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya Manavgat'a bağlı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde korkutan bir kaza meydana geldi. Nevzat Ö. idaresindeki 07 BUH 380 plakalı motosiklet, Mustafa A. yönetimindeki 07 YBY 66 plakalı otomobile çarptı.
Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kazada; çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camına düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.