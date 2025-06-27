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Antalya'da korku dolu anlar! Metrelerce havaya savruldu, araç camına düştü    

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle havaya savrulduktan sonra aracın ön camına düştü. Başındaki kask sayesinde kazayı yaralı olarak atlatan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Antalya Manavgat'a bağlı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde korkutan bir kaza meydana geldi. Nevzat Ö. idaresindeki 07 BUH 380 plakalı motosiklet, Mustafa A. yönetimindeki 07 YBY 66 plakalı otomobile çarptı.

Antalya'da korku dolu anlar! Metrelerce havaya savruldu, araç camına düştü     - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kazada; çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camına düştü.

Antalya'da korku dolu anlar! Metrelerce havaya savruldu, araç camına düştü     - 2. Resim

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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