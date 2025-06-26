Çanakkale'de feci kaza! Baba yanarak öldü, eşi ve oğlu kurtuldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Recep El'in kullandığı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada araç içinde sıkışan 69 yaşındaki baba Reşat El yanarak hayatını kaybederken, Recep El ve annesi Fatma El yaralandı.

Saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolunda Recep El (40) yönetimindeki otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı ve bir anda alev aldı.

BABANIN ACI SONU

Kazada sürücü Recep El ile annesi Fatma El yaralı olarak hastaneye kaldırılırken otomobilde sıkışan 69 yaşındaki baba Reşat El ise yanarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobil yangını söndürülürken, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Reşat El'in cesedi Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.