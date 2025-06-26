Kayseri'de feci kaza! Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Ş.A.'nın kullandığı otomobil direğe çarptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ş.A.'nın hamile olduğu öğrenilirken, talihsiz kadın ve bebeği kurtarılamadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Ş.A.'nın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan sürücü Ş.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırdı. Hamile olduğu öğrenilen Ş.A.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.