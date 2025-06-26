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Ankara'da yürekler ağza geldi! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüs, Ankara istikametine seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Olayda yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.

Polatlı ilçesinde E-90 kara yolu İstiklal Mahallesi mevkiinde üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüs, Ankara istikametine doğru giderken motor kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sararken, şoförün dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde öğrenciler zamanında tahliye edilerek büyük bir felaketin önüne geçildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otobüste büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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