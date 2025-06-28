Adıyaman'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Haziran 2025 15:04 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 15:16 - Güncelleme:

Adıyaman-Samsat kara yolunda otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 araç da parçalanarak hurdaya dönerken; 4'ü olay yerinde, biri de kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman-Samsat kara yolu 15'inci kilometresinde, Mehmet Engin Büyükfırat idaresindeki 02 SDR 588 plakalı otomobil ile Mehmet E. idaresindeki 02 ABP 972 plakalı hafif ticari araçkafa kafaya çarpıştı. Korkunçkazada araçlarda bulunan Nedim Önal, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak olay yerinde hayatını kaybetti. AFAD, İTFAİYE, JANDARMA... Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar,Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Hastanede tedavi altına alınan sürücülerdenMehmet Engin Büyükfırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza yerinde hayatını kaybeden Nedim Önal, Ayten Ata, Kadriye Aktoprak’ın cenazeleri ise işlemlerin ardından Samsat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ Adıyaman'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada parçalanarak hurdaya dönen araçlar, yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haber Ankara'da korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş