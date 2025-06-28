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Adıyaman'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman-Samsat kara yolunda otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 araç da parçalanarak hurdaya dönerken; 4'ü olay yerinde, biri de kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman-Samsat kara yolu 15'inci kilometresinde, Mehmet Engin Büyükfırat idaresindeki 02 SDR 588 plakalı otomobil ile Mehmet E. idaresindeki 02 ABP 972 plakalı hafif ticari araçkafa kafaya çarpıştı. Korkunçkazada araçlarda bulunan Nedim Önal, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak olay yerinde hayatını kaybetti.

Adıyaman'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

AFAD, İTFAİYE, JANDARMA...

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar,Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adıyaman'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan sürücülerdenMehmet Engin Büyükfırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza yerinde hayatını kaybeden Nedim Önal, Ayten Ata, Kadriye Aktoprak’ın cenazeleri ise işlemlerin ardından Samsat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Adıyaman'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada parçalanarak hurdaya dönen araçlar, yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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