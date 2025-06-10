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Adıyaman'da korkunç olay! Dördüncü kattan düşen çocuk faciayı yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adıyaman&#039;da korkunç olay! Dördüncü kattan düşen çocuk faciayı yaşadı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da bir binanın 4. katından düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay Adıyaman’da meydana geldi. 3 yaşındaki Zeliha Ö., evlerinin dördüncü katındaki balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan Zeliha Ö.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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