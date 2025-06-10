Bu akım ölüme sürüklüyor! Çocuklar tehlikede: Ebeveynler dikkat

İngiltere’nin Nottingham bölgesinde çocukların hareket halindeki tramvaylara tutunup yolculuk yapması sosyal medyada tepkilere yol açtı. Yetkililer bunun, gençlerin sosyal medyada başlattığı bir akım olduğunu vurgulayarak söz konusu görüntülerin polisle paylaşıldığını bildirdi.

İngiltere’nin Nottingham bölgesinde gençler arasında yayılan tehlikeli TikTok akımı yetkilileri harekete geçirdi.

Gençler, tramvayların sileceklerine veya vagonlarına tutunup yolculuk yaparken bu anları kayda alıp TikTok hesapları üzerinden paylaştıkları yeni bir akım başlattı.

TÜM GÖRÜNTÜLER POLİS İLE PAYLAŞILACAK

Tramvay şoförleri ise bu tehlikeli anları kaydederken, çocuklara inmeleri için adeta yalvarıyor . Nottingham Express Transit (NET)’in Genel Müdürü Sarah Turner, ölüme davetiye çıkaran bu akım hakkında BBC’ye verdiği röportajda, bu tür olaylara ilişkin kaydedilen tüm görüntülerin polis ile paylaşılacağını bildirdi.

''TOPLUMUN HAYATINI RİSKE ATIYORLAR''

Turner, ''Bu insanlar sadece kendi hayatlarını değil, aynı zamanda toplumun ve ekibimizin de hayatlarını riske atıyorlar'' şeklinde konuştu. Tehlikeli akımın sonlandırılması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Turner, polis ile işbirliği halinde olduklarını belirtti.

Dijital Gelecekler Merkezi'nin başkanı Profesör Sonia Livingstone ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür davranışlar sergileyen çocukların amacının dikkat çekmek olduğunu söyledi. Çocukların akranlarına uyum sağlamak için sıklıkla sosyal medyaya yöneldiği kaydedilirken TikTok’un bu tür içerikleri derhal yasaklaması gerektiği belirtildi.