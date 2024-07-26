Van'da çobanların hayvan otlatma kavgası kanlı bitti, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Temmuz 2024 06:36 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 06:37 - Güncelleme:

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Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çobanlar arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Sürü sahipleri de araya girdi, silahlar çekildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.