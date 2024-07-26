Van'da çobanların hayvan otlatma kavgası kanlı bitti, ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çobanlar arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Sürü sahipleri de araya girdi, silahlar çekildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Olay, Van Erciş'te yaşandı. Yaylada çobanlar arasında çıkan silahlı kavgaya sürü sahiplerinin de karışmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı